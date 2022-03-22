Москва, , 04:39 — REGNUM Награждён орденом Дружбы глава Якутии Айсен Николаев. Документ о вручении ему награды подписал президент России Владимир Путин, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Орден глава Якутии получил за большой вклад в социально-экономическое развитие республики.

«Я благодарен президенту нашей страны за высокую оценку моей деятельности. Работа на благо родной Якутии и всей России всегда были и будут приоритетом для меня!» — прокомментировал получение ордена Айсен Николаев в своём телеграм-канале.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабря 2021 года орденом Дружбы был награждён венгерский министр иностранный дел Петер Сийярто. Награду он получил от главы МИД РФ Сергея Лаврова.