Южно-Сахалинск, , 04:22 — REGNUM Наказание за распространение недостоверной информации о спецоперации России в защиту Донбасса необходимо ужесточить, считает общественный деятель Сахалина Владислав Фролов.

Фейк Иван Шилов © ИА REGNUM

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Он уверен, что это повысит уровень патриотизма и сплоченности среди населения России.

«Я выступаю за жесткое администрирование фейков, которые касаются проведения спецоперации на Украине и активно распространяются в социальных сетях. Считаю, что надо ужесточать наказание за передачу недостоверной информации в интернете. Это повысит уровень патриотизма и уровень сплоченности среди населения, внутри страны», — цитирует Фролова телеграм-канал правительства Сахалина.

Как сообщало ИА REGNUM, тему Донбасса и Крыма выразил готовность обсудить с президентом России Владимиром Путиным украинский лидер Владимир Зеленский. Об этом 21 марта украинский лидер заявил в интервью телеканалу «Суспильнi».