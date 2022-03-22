Пекин, 22 марта, 2022, 04:13 — ИА Регнум. Статусный политический советник Китая попал под следствие в связи с нарушением партийной дисциплины и законов страны, сообщает 21 марта агентство Синьхуа.

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Член постоянного комитета Народного политического консультативного совета Китая (НПКСК), высшего политического консультативного органа Китая, Шэнь Дэюн, находится под следствием главного агентства страны по борьбе со взяточничеством по подозрению в серьезных нарушениях дисциплины и законов.

Шэнь, также возглавляющий Комитет по социальным и правовым вопросам НПКСК 13-го созыва, находится под следствием Центральной комиссии Коммунистической партии Китая по проверке дисциплины и Национальной надзорной комиссии, говорится в заявлении.