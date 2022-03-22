Токио, , 04:11 — REGNUM Решение России о выходе из диалога по мирному договору с Японией назвал «неприемлемо жёстким» премьер-министр страны Фумио Кисида. Такое заявление глава японского парламента сделал 21 марта в ходе слушаний в верхней палате парламента страны.

Япония Иван Шилов © ИА REGNUM

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Комментируя решение Москвы о прекращении ведения диалога по мирному договору с Токио, прекращении безвизовых поездок японцев на Курильские острова, и о выходе из диалога о налаживании совместной хозяйственной деятельности на Курильских островах, Кисида выразил решительный протест в связи с данным решением.

Премьер-министр Японии назвал решение России «неприемлемо жёстким, неоправданным и недопустимым». При этом на вопрос о позиции Токио по территориям в свете мирного договора, Кисида заявил, что правительство Японии не меняло свою точку зрения относительно разрешения территориального вопроса и заключения после этого мирного договора.

«Вместе с этим, как я и говорил раньше, в свете событий на Украине, диалог с РФ сейчас невозможен», — уточнил премьер-министр Японии.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что после введения Японией односторонних санкционных ограничений в отношении России политика Токио стала очевидно недружественной. По этой причине Россия прекращает обсуждение мирного договора с недружественной страной.

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