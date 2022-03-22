Красноярск, , 04:09 — REGNUM Во вторник, 22 марта, в Красноярске переменная облачность, временами небольшой мокрый снег, на дорогах гололедица, температура воздуха +2… +4 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

Берёзовый лес. Весна Анна Рыжкова (с) ИА REGNUM

В 07:55 на Театральной площади было — 6 °C.

Ночью с 22 на 23 марта ожидается до −5… −2 °C, переменная облачность, небольшой кратковременный снег.

Скорость юго-западного ветра 2−7 м/с, на порывах до 12 м/с. Давление — 734 мм рт. ст.

В среду, 23 марта, в Красноярске до −2… +1 °C, облачно, временами небольшие осадки. Ночью — до −6… −3 °C.

В четверг, 24 марта, в Красноярске ожидается до −1… +2 °C днём и до −8… −4 °C ночью. Облачно, небольшие осадки.

22−25 марта в центральных и южных районах Красноярского края, в Хакасии и Туве на дорогах гололедица, в горных районах лавиноопасно.

Как сообщало ИА REGNUM, морозы в Красноярске сменились потеплением.

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