Пекин, , 04:06 — REGNUM Объем производства аккумуляторных батарей в Китае более чем утроился в феврале в годовом исчислении, чему отчасти способствовал высокий спрос на электромобили, сообщает агентство Синьхуа.

Электромобиль Neftegaz.ru

Объем производства аккумуляторных батарей вырос на 236,2% в годовом исчислении до 31,8 ГВт/ч в прошлом месяце, показали данные Китайского альянса инноваций в области автомобильных аккумуляторов. За этот период в стране было произведено 20,1 ГВт/ч литий-железо-фосфатных батарей, что на 364,1% в годовом исчислении. Объем производства тройных литиевых батарей составил 11,6 ГВт/ч, увеличившись на 127,2%.

В феврале в электромобилях Китая было установлено в общей сложности 13,7 ГВт/ч аккумуляторных батарей, что на 145,1% больше в годовом исчислении.

Китайские электромобили в феврале демонстрировали высокие темпы роста в годовом исчислении, при этом общий объем продаж вырос на 184,3% в годовом исчислении до примерно 334 000 единиц, показали последние данные Китайской ассоциации автопроизводителей.