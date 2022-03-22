Москва, , 04:07 — REGNUM Главный информационно-аналитический центр МВД России 7 апреля 2022 года планирует выбрать исполнителя на контракт с начальной ценой более 1,8 млрд рублей. В задачи исполнителя входит техническое сопровождение эксплуатации информсистем в сфере миграции на 2022−2024 годы, передаёт ИА REGNUM.

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Максимальная цена контракта при 90% аванса составит 1 839 633 680,79 рубля. При оплате будут задействованы средства федерального бюджета. Размер обеспечения заявки составит 91 981 684,04 рубля.

Напомним, до этого Минпромторг России заключил IT-контракт на 13,5 млн рублей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в июле 2020 года представители России также выступили за создание информационной системы в сфере трудовой миграции на территории Евразийского экономического союза.