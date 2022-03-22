Пекин, , 03:59 — REGNUM Розничные продажи потребительских товаров в Китае, основной показатель роста потребления, выросли на 6,7% в годовом исчислении до 7,44 трлн юаней (около $1,17 трлн) в течение первых двух месяцев 2022 года, сообщило Национальное бюро статистики КНР, передает агентство Синьхуа.

Продуктовый рынок в Китае Russian.news.cn

Темпы роста были на 5 процентных пунктов выше, чем в декабре прошлого года, сообщило бюро. Розничные продажи в городских районах достигли 6,46 трлн юаней за двухмесячный период, увеличившись на 6,7% в годовом исчислении, в то время как продажи в сельской местности выросли на 7,1% в годовом исчислении.

Розничные продажи товаров выросли на 6,5% по сравнению с прошлым годом до 6,67 трлн юаней, в то время как выручка от общественного питания достигла 771,8 млрд юаней, увеличившись на 8,9% в годовом исчислении.

В первые два месяца розничные онлайн-продажи в Китае продолжали демонстрировать устойчивый рост и достигли 1,96 трлн юаней, увеличившись на 10,2% в годовом исчислении, показали данные.