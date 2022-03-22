Партизанский район, Приморский край, 22 марта, 2022, 20:10 — ИА Регнум. Находкинский завод минеральных удобрений (НЗМУ) совместно с министерством лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Приморья приступил к строительству лесопитомника в Партизанском районе, где планируют выращивать до 1 миллиона сеянцев кедра, лиственницы и ясеня в год, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства края.

Зимний лес

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«В Приморье с 2019 года реализуется проект «Сохранение лесов» нацпроекта «Экология», цель которого восстановление лесов на местах вырубленных и погибших насаждений. Ежегодно мы восстанавливаем 12−14 тыс. га леса, в том числе до 1000 га путем искусственного лесовосстановления», — рассказал министр лесного хозяйства и охраны объектов животного мира региона Константин Степанов, добавив, что помощь в этом деле со стороны социально ответственного бизнеса должна стать нормой для предприятий региона.

Лесопитомник в Партизанском районе будет площадью в 3 тыс. кв. метров. Выращивать будут преимущественно сеянцы лесных пород с закрытой корневой системой. Питомник оборудуют системой автоматического полива, автономным электроснабжением, системой вентиляции и собственной водозаборной скважиной. Непосредственным исполнителем работ является подведомственное министерству учреждение — Приморская база авиационной, наземной охраны и защиты леса.

План по лесовосстановлению приморских лесов на 2022 год составляет около 12 тыс. га. Осуществлять его планируют, в том числе, путём искусственного лесовосстановления, для чего понадобится примерно 2,5 млн сеянцев.

Строительство первого лесопитомника для завода минеральных удобрений — это пробный шаг и важный опыт в новом направлении социальной работы предприятия.

«Леса нуждаются в нашей помощи и заботе. В 2021 году мы закупили и раздали во Врангеле 1300 саженцев деревьев и кустарников. Жители посёлка очень активно включились в работу по озеленению. Тогда же и пришла идея построить свой лесопитомник закрытого грунта. Пока взяли курс на строительство одной теплицы в год», — пояснил исполнительный директор АО «НЗМУ» Виктор Гребенюков.

Находкинский завод минеральных удобрений входит в топ-3 инвестпроектов Дальнего Востока и топ-10 в России.

Как сообщало ИА REGNUM, Алтайский край стал одним из первых регионов где благодаря нацпроекту «Экология» леса сажают больше, чем рубят.