Пекин, , 03:54 — REGNUM Промышленное производство Китая выросло в первые два месяца года, при этом сектор высокотехнологичной промышленности продемонстрировал высокие показатели, сообщает агентство Синьхуа.

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Объем промышленного производства с добавленной стоимостью в Китае, являющийся важным экономическим показателем, за этот период вырос на 7,5% в годовом исчислении, согласно данным Национального бюро статистики КНР. Несмотря на неблагоприятные факторы, такие как пандемия COVID-19 и сложная международная обстановка, спрос на продукцию в Китае вырос относительно быстрыми темпами, заявил представитель бюро Фу Линхуэй.

Объем производства в высокотехнологичном производственном секторе подскочил на 14,4% в годовом исчислении с января по февраль. В частности, объем производства электромобилей взлетел на 150,5%, в то время как объем производства промышленных роботов и солнечных батарей вырос на 29,6% и 26,4% в годовом исчислении соответственно.

В разбивке по формам собственности объем производства государственных предприятий вырос на 5,9% по сравнению с предыдущим годом, а объем производства частного сектора увеличился на 8,7%.

Объем промышленного производства используется для измерения деятельности определенных крупных предприятий с годовым оборотом не менее 20 млн юаней (около $3,14 млн). Индекс деловой активности для производственного сектора Китая составил 50,2 пункта в феврале, по сравнению с 50,1 в январе.