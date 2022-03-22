Пекин, 22 марта, 2022, 03:50 — ИА Регнум. Инвестиции в основной капитал (FAI) Китая выросли на 12,2% в годовом исчислении за первые два месяца года, показали данные Национального бюро статистики КНР, передает агентство Синьхуа.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Китай

По данным бюро, за этот период инвестиции в основной капитал составили около 5,076 трлн юаней (около $796,16 млрд). По сравнению с аналогичным периодом 2021 года темпы роста выросли на 7,3 процентных пункта. В месячном исчислении инвестиции в основной капитал выросли на 0,66% в феврале. Инвестиции частного сектора выросли на 11,4% в годовом исчислении за этот период, показали данные бюро.

За первые два месяца инвестиции в первичную, вторичную и третичную промышленность выросли на 8,8%, 19,6% и 9,5% соответственно по сравнению с предыдущим годом. Инвестиции в инфраструктуру и производство выросли на 8,1 процента и 20,9 процента в годовом исчислении соответственно.

Согласно данным бюро, инвестиции в высокотехнологичное производство и услуги выросли на 42,7% и 16% в годовом исчислении соответственно. FAI включают в себя капитал, затраченный на инфраструктуру, имущество, оборудование и другие физические активы.