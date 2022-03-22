Вашингтон, , 03:47 — REGNUM Министерство обороны США приступило к сбору «доказательств», которые должны подтвердить якобы совершаемые Россией «военные преступления» во время проведения спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. Об этом пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби 21 марта заявил на брифинге в Вашингтоне.

США Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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По его словам, в настоящее время по вопросу о военных преступлениях на Украине уже ведётся расследование.

Джон Кирби «Мы собираемся внести свой вклад в это расследование. Что касается того, что из этого выйдет, это не решение, которое принимает руководство Пентагона».

Как сообщало ИА REGNUM, 17 марта пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что действия Россия на Украине непростительны в глазах мирового сообщества и случаи «военных преступлений» изучаются Госдепартаментом США в рамках «юридического процесса». По её словам, заниматься вопросом суда будут не Соединённые Штаты, а международные институты, в прошлом уже преследовавшие военных преступников в судебном порядке.

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