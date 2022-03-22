Пекин, 22 марта, 2022, 03:42 — ИА Регнум. Инвестиции Китая в девелопмент недвижимости выросли на 3,7% в годовом исчислении за первые два месяца этого года, показали данные Национального бюро статистики КНР, передает агентство Синьхуа.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай

По данным бюро, за этот период инвестиции в недвижимость составили около 1,45 трлн юаней (около $227,42 млрд). Инвестиции в жилые здания выросли на 3,7% в годовом исчислении и составили около 1,08 трлн юаней в период с января по февраль. За тот же период продажи коммерческого жилья упали на 9,6% в годовом исчислении в пересчете на площадь до 157,03 млн квадратных метров. В стоимостном выражении продажи коммерческого жилья снизились на 19,3% и составили около 1,55 трлн юаней.

В отчете о работе правительства в этом году Китай подтвердил принцип «жилье предназначено для проживания, а не для спекуляций», пообещав сохранить цены на землю, цены на жилье и рыночные ожидания стабильными и принять меры для конкретных городов для содействия положительному обращению и устойчивому развитию в секторе недвижимости.

Согласно отчету, страна будет быстрее развивать рынок долгосрочной аренды, содействовать строительству жилья, субсидируемого правительством, и поддерживать рынок товарного жилья для лучшего удовлетворения разумных потребностей покупателей жилья.