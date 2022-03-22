Пекин, 22 марта, 2022, 03:37 — ИА Регнум. Министерство промышленности и информационных технологий Китая (MIIT) пообещало усилить политическую поддержку для содействия стабильному росту промышленной экономики, поскольку проблемы сохраняются в условиях растущей неопределенности, сообщает агентство Синьхуа.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай

Регулирующий орган усилит реализацию уже существующих стратегий и мер, таких как снижение налогов и сборов. Он также будет активно внедрять дополнительные меры политики, способствующие стабилизации роста, говорится в заявлении MIIT, опубликованном после совещания, в котором содержится призыв к осторожности при введении политики сдерживания для обеспечения функционирования промышленной экономики в разумных пределах.

Дальнейшие меры окажут поддержку частным производителям и позволят иностранным предприятиям увеличить инвестиции в производство высокого класса, говорится в заявлении. Подробно описываются усилия по расширению эффективных инвестиций в обрабатывающую промышленность, внедрению новых видов инфраструктуры и стимулированию экологически чистого и цифрового потребления.

Регулирующий орган также усилит координацию и сотрудничество в области промышленной и финансовой политики и будет поощрять более квалифицированные предприятия к выходу на рынок. Промышленное производство Китая выросло в первые два месяца года, при этом сектор высокотехнологичной промышленности продемонстрировал высокие показатели, показали официальные данные во вторник.

Объем промышленного производства с добавленной стоимостью, важный экономический показатель, вырос на 7,5% в годовом исчислении в период с января по февраль.