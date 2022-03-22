Вашингтон, , 03:37 — REGNUM Кибератаками может ответить Россия на предпринятые против неё санкции Запада. Такое предположение сделал президент США Джозеф Байден 21 марта в ходе выступления на совещании с представителями национального бизнеса.

Джо Байден. Санкции Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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По словам Байдена, президент России Владимир Путин знает, что последствия его решения о проведении спецоперации будут суровыми, в связи с тем, что НАТО выступает единым фронтом. Поэтому, считает американский лидер, ответные угрозы со стороны России в адрес Запада вполне реальны.

По мнению президента США, кибератака — один из инструментов, которые, с большой долей вероятности, будет использовать Путин. Глава Белого дома пояснил, свои предположения тем, что у России огромный потенциал в киберпространстве.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Белый дом предупредил крупные американские компании, обслуживающие критически важную инфраструктуру, о необходимости усилить киберзащиту из-за продолжающихся «цифровых угроз» со стороны России.

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