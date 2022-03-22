Шэньчжэнь, Китай, , 03:34 — REGNUM Правительственные учреждения и предприятия я в южно-китайском мегаполисе Шэньчжэнь возобновили нормальную работу и производство с 21 марта после преодоления очередной вспышки COVID-19, сообщает агентство Синьхуа.

Шэньчжэнь Hawyih

Город также возобновил движение автобусов и метро, согласно циркуляру, выпущенному штаб-квартирой по профилактике и борьбе с COVID-19 в Шэньчжэне. Власти внедряют меры по обеспечению безопасности и стабильности промышленных цепочек и цепочек поставок, а также упорядоченной жизни и работы для местных жителей, говорится в циркуляре.

После трех общегородских тестирований на коронавирус, проведенных с 14 марта, ситуация с профилактикой и контролем COVID-19 в Шэньчжэне оставалось серьезной, но в целом поддающейся контролю, говорится в сообщении. Циркуляр вступил в силу с 21 марта и будет действителен по 27 марта.

Несущественные крытые общественные места, включая массажные салоны, покер-румы и интернет-кафе, а также учреждения по уходу за детьми и автономные образовательные учреждения работать пока не будут. Все рестораны будут работать на половинной мощности.