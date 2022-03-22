Пекин, , 03:27 — REGNUM Киберпространственная администрация Китая (CAC) заявила, что продолжит бороться с нарушениями и злоупотреблениями в стриминговых эфирах и коротких видеороликах в 2022 году, сообщает агентство Синьхуа.

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Администрация заявила на пресс-конференции, что она усилит регулирование пожертвований в прямом эфире и накажет тех, кто ложно побуждает своих зрителей жертвовать деньги. Участники прямой трансляции также будут наказаны за размещение поддельных данных о количестве просмотров и продажах.

Артистам, нарушившим закон или нарушившим общественную мораль, а также интернет-аккаунтам, которые были запрещены, будет строго запрещено возвращаться, согласно администрации.

Регулятор активизирует меры по борьбе с онлайн-слухами, поддельными отзывами и продажами, «мертвыми душами» и «армией интернет-воды», которая относится к группам авторов-призраков, которым платят за публикацию онлайн-комментариев.

Все это также усилит регулирование использования алгоритмических технологий, информации, предоставляемой мобильными приложениями, и работы интернет-аккаунтов в этом году, сказал заместитель главы администрации Шэн Жунхуа на пресс-конференции.

CAC запустил серию кампаний по пресечению злоупотреблений в Интернете в 2021 году. В результате, по данным администрации, было наказано 1,34 млрд аккаунтов, более 7200 участников прямых трансляций были заблокированы за халатность, а более 2160 мобильных приложений были удалены из магазинов приложений.