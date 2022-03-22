Анадырь, , 03:28 — REGNUM В арбитраже Чукотского автономного округа прекращено производство по банкротному делу, инициированному в отношении ООО «Чукотнефть» налоговым органом. Причиной отзыва иска стала полная выплата задолженности, передаёт ИА REGNUM.

Нефть Иван Шилов © ИА REGNUM

В суд поступило «ходатайство об оставлении без рассмотрения заявления, в котором указано, что задолженность обществом погашена в полном объёме». Долг составлял чуть более 1,6 млн рублей.

Примечательно: истец ранее предоставлял в суд документы, из которых следовало, что отсутствует возможность покрытия судебных расходов по делу о банкротстве в связи с недостаточностью имущества должника.

Напомним, управление ФНС по региону ранее требовало ввести в отношении должника процедуру наблюдения сроком на четыре месяца, а также определить саморегулируемой организацией — союз «Уральская саморегулируемая организация арбитражных управляющих».