Анадырь, 22 марта 2022, 03:28 — REGNUM В арбитраже Чукотского автономного округа прекращено производство по банкротному делу, инициированному в отношении ООО «Чукотнефть» налоговым органом. Причиной отзыва иска стала полная выплата задолженности, передаёт ИА REGNUM.
В суд поступило «ходатайство об оставлении без рассмотрения заявления, в котором указано, что задолженность обществом погашена в полном объёме». Долг составлял чуть более 1,6 млн рублей.
Примечательно: истец ранее предоставлял в суд документы, из которых следовало, что отсутствует возможность покрытия судебных расходов по делу о банкротстве в связи с недостаточностью имущества должника.
Напомним, управление ФНС по региону ранее требовало ввести в отношении должника процедуру наблюдения сроком на четыре месяца, а также определить саморегулируемой организацией — союз «Уральская саморегулируемая организация арбитражных управляющих».
Справка: ООО «Чукотнефть» оформлено в реестре юрлиц в октябре 2011 года, занимается разведкой и изучением недр. В компании 99% доли находится в собственности ООО «Сибнефть-Чукотка» (собственник — АО «Чукотснаб»).