Лондон, , 03:22 — REGNUM Британская компания Pentland Group, владеющая торговой маркой Speedo (экипировка для плавания), расторгла спонсорский контракт с двукратным олимпийским чемпионом Евгением Рыловым из-за его участия в митинге-концерте в честь Дня воссоединения Крыма и Севастополя с Россией на Большой спортивной арене «Лужники» в Москве. Об этом со ссылкой на заявление компании сообщает портал Inside the Games.

Евгений Рылов Instagram.com/evgen.rylov2396

пресс-служба Pentland Group «После его посещения стадиона «Лужники» в Москве в выходные дни Speedo может подтвердить, что она немедленно прекратила спонсорство Евгения Рылова».

На прошедшем 18 марта митинге-концерте присутствовало более 200 тыс. человек. В числе участвовавших в них российских спортсменов — фигуристы Никита Кацалапов и Виктория Синицина, лыжник Александр Большунов, гимнастки Дина и Арина Аверины и другие.

Следите за развитием событий в трансляции: «Санкционное давление на Россию и ответ Западу – трансляция»

Как сообщало ИА REGNUM, Рылов на Олимпиаде в Токио сначала выиграл золото в 100-метровке на спине, а затем взял золото на дистанции 200 метров на спине. Ранее подобного не добивался ни один отечественный спортсмен. 25-летний спортсмен дважды становился чемпионом мира и трижды выигрывал мировое первенство на короткой воде.

Читайте ранее в этом сюжете: Пловец Рылов установил уникальное достижение для спортсменов СССР и России