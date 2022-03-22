Вашингтон, 22 марта, 2022, 03:17 — ИА Регнум. Экс-президент США Дональд Трамп оспорил вызов на допрос в рамках расследования деятельности его компании, передает телеканал CNN.

Иван Шилов ИА REGNUM Трамп

«Трамп и двое его детей подали апелляцию в рамках своей борьбы против генпрокурора Нью-Йорка, которая пытается добиться показаний от них», — заявили в эфире телеканала.

При этом суд указал, что вызванные на допрос могут воспользоваться правом не свидетельствовать против себя. Однако инстанция отклонила запрос адвокатов Трампа.

Ранее генеральная прокуратура американского Нью-Йорка вызвала на допрос через суд Трампа, его сына Дональда и дочь Иванку. Дача показаний со стороны экс-президента США и его детей должна была состояться в рамках расследования дела о мошенничестве со стороны коммерческой компании бывшего главы Белого дома.