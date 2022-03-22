Киев, 22 марта, 2022, 03:12 — ИА Регнум. Тему Донбасса и Крыма выразил готовность обсудить с президентом России Владимиром Путиным украинский лидер Владимир Зеленский. Об этом 21 марта украинский лидер заявил в интервью телеканалу «Суспильнi».

Иван Шилов ИА REGNUM Зеленский

Следите за развитием событий в трансляции: ««Во славу России!»: военная спецоперация на Украине — трансляция»

По словам Зеленского, он готов поднять тему Крыма и Донбасса на первой же встрече с российским лидером. Президент Украины отметил, что вопросы, касающиеся Крыма и Донбасса очень важны для украинцев, однако при этом украинский лидер выразил сомнение в том, что в первую встречу будут приняты какие-то решения.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что по словам президента Украины Зеленского, как минимум треть государств-членов НАТО не видят Украину в составе данного военного альянса.