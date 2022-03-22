Владивосток, , 03:15 — REGNUM Торговые сети и оптовые компании Приморья закупили 2300 тонн сахара по 68 рублей за кг. В розницу он поступит по 76−79 рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства края.

Сахар Иван Шилов © ИА REGNUM

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Отмечается, что с учетом объемов потребления приморцами сахара, а это от 800 до 1000 тонн в месяц, запасов хватит на долгое время.

«Стоимость сахара формируется на бирже. На сегодняшний день она не влияет на цену тех крупных производителей и оптовиков, с которыми у нас заключен договор на большой объём товара, который поступит в торговые сети. Мы видим, что на данный момент идет снижение ажиотажного спроса. На этих выходных торговые сети фиксировали спад покупательской активности именно по сахару. Соответственно в ближайшее время должна снизиться и цена на бирже, что повлечет снижение цен как у производителей, так и у крупных оптовиков», — пояснил министр промышленности и торговли Приморья Сергей Калитин.

При этом, с 21 марта в крае стартовал проект «Держим цены». Инициатива подразумевает ограничение в максимум 15% наценки на социально значимые товары, в частности на сахар.

«Правительство примет все меры для того, чтобы контролировать ход реализации этого проекта и не допустить повышения цены на социально значимые товары», — добавил Калитин.

Как сообщало ИА REGNUM, в Нижневартовске за три дня раскупили годовой запас сахара.