Хабаровск, 22 марта, 2022, 03:12 — ИА Регнум. В Хабаровский арбитраж от Сбербанка поступил крупный финансовый иск с банкротным требованием к должнику — ООО «Буреинский каменный карьер». Претензии пока судом не приняты к производству, передаёт ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Банкротство

Заявление ПАО «Сбербанк» появилось в базе суда 21 марта 2022 года. В качестве обоснования заявлен долг в размере 1 009 477 504,42 рубля. Арбитражным управляющим предложен участник ассоциации «Сибирский ЦЭ АУ».

В едином госреестре юрлиц карьер оформлен с декабря 2012 года. Владельцы — Александр Иванов и Валерий Сараев, но по последнему стоит метка о недостоверности сведений.

В 2020 году компания демонстрировала чистый убыток на уровне 3,2 млн рублей.

В 2020—2021 годы претензии к предприятию также имел комитет лесного хозяйства правительства Хабаровского края.