Магадан, 22 марта, 2022, 03:13 — ИА Регнум. По прогнозам специалистов в 2022 году в Магаданской области снег будет сходить постепенно и паводков не будет — власти обсудили подготовку к весенне-летнему сезону, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

55.mchs.gov.ru Паводок

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Обсудили паводок и начало пожароопасного сезона, который зачастую совпадает с началом времени охоты.

«Считаю, что надо увязать противопожарную дисциплину и ведение бизнеса. Те, кто получает лицензию на право ведения охотохозяйственной деятельности строго должны соблюдать и отчитываться о противопожарных мероприятиях. Если будет установлено, что по чьей-то вине начался пожар, то не разрешать этим людям работать в дальнейшем», — сказал глава Колымы Сергей Носов.

Губернатор поручил к середине апреля подготовить и заключить соглашение между правительством, МЧС и авиационной службой. Чтобы те, кто непосредственно занимается ликвидацией опасных ситуаций не задумывались над согласованиями и финансированием своей работы, а чётко выполнял то, что обязаны.

Отмечается, что противопожарные меры дают свои результаты. Так, в 2020 году было зафиксировано 262 лесных пожара, а в 2021 году уже 90. В настоящий момент особый акцент по мерам безопасности надо сделать на социальные объекты — они находятся в особой охраняемой природной зоне и требуется специальное разрешение на вырубку и спил деревьев.

Носов дал поручение подготовить все необходимые разрешительные документы для специальной очистки территорий вокруг детских летних лагерей и ветеранских домов.

Как сообщало ИА REGNUM, на Сахалине во время весеннего половодья могут пострадать семь населённых пунктов.