Вашингтон, 22 марта, 2022, 03:00 — ИА Регнум. Американская корпорация SpaceX намерена впервые отправить на околоземную орбиту космический корабль Starship в мае 2022 года, заявил глава компании Илон Маск на своей странице в Twitter.

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«К следующему месяцу мы достроим 39 готовых к полетам двигателей, потом еще месяц уйдет на их внедрение, так что надеюсь на орбитальный полет в мае», — заявил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Илон Маск не исключил запуска Starship на орбиту в 2022 году. При этом он обещал еще в феврале провести орбитальные испытания прототипа космического корабля. Также предприниматель пообещал удешевить доставку грузов на околоземную орбиту через некоторое время.