Стокгольм, 22 марта, 2022, 02:42 — ИА Регнум. В шведском городе Мальмё в результате совершённого 21 марта нападения на лицей погибли две сотрудницы учебного заведения. Об этом со ссылкой на представителей местной полиции сообщает агентство France-Presse.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Нападение

Отмечается, что работавшим в лицее погибшим женщинам было около 50 лет. По предварительной информации, полиция подозревает в завершившемся убийством нападении 18-летнего ученика.

О других подробностях трагедии информации пока не поступало.

Как сообщало ИА REGNUM, по меньшей мере десять человек получили ранения в результате вооружённого нападения на группу посетителей ночного клуба в американском городе Далласе.