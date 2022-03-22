Вашингтон, , 02:25 — REGNUM Президент США Джо Байден заявил, что идея о недостаточности западных поставок современной военной техники Украине «не является точной». Об этом он сказал 21 марта на совещании с представителями бизнеса в Белом доме, посвящённом ситуации вокруг Украины.

Украина и США Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Джо Байден «Поскольку наши ответные меры работают, поскольку Украина сражается так доблестно и использует военную технику, которую мы им предоставили, — только США выделили (для этого) НАТО более $2 млрд — идея о том, что им не хватает современной военной техники, просто не является точной».

Глава Белого дома подчеркнул, что не намерен «тратить время и вдаваться в подробности», но суть происходящего на Украине в том, что ВСУ располагают всей необходимой для ведения боевых действий военной техникой, «которая имеет рациональный смысл с точки зрения наших ВС, ВС НАТО» для осуществления того, «что они делают».

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Как сообщало ИА REGNUM, пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что Вашингтон готов обсуждать «спектр идей» по Украине, включая версию Польши о вводе «миротворческих войск» НАТО в эту страну, но не намерен отправлять американские войска воевать с Россией.

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