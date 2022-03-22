Мехико, , 02:04 — REGNUM В Мексике двух бывших сотрудников полиции, работавших на наркокартель «Новое поколение Халиско», приговорили на фактически пожизненные сроки лишения свободы. Об этом 21 марта сообщает пресс-служба генеральной прокуратуры республики.

В Мексике Цитата из к/ф «Траффик». Реж. Стивен Содерберг. 2000. США

Как следует из заявления ведомства, осужденные экс-полицейские, помимо покровительства наркотрафику, участвовали в похищениях граждан с целью выкупа и угонах автомобилей.

пресс-служба генеральной прокуратуры Мексики «После завершения соответствующих процессов судья вынес в отношении них обвинительный приговор… в виде 77 лет и шести месяцев лишения свободы».

Бывшие стражи порядка также приговорены к выплате штрафа в размере 658 тыс. песо (около $33 тыс.).

Подозревавшиеся в работе на наркокартель «Новое поколение Халиско» полицейские были задержаны в штате Наярит, граничащем с западным штатом Халиско, в январе 2014 года. На время ведения расследования они были помещены в федеральную тюрьму №7 в штате Мичоакан.

Напомним, один из главарей наркокартеля «Новое поколение Халиско», особо опасный преступник по кличке Дон Карлос, в январе был задержан сотрудниками мексиканской полиции.

Как сообщало ИА REGNUM, не менее девяти человек погибли в результате стрельбы в частном доме в штате Пуэбло в центральной части Мексики. Отмечается, что в этом доме ранее осуществлялась торговля наркотиками.

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