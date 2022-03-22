Рим, , 02:00 — REGNUM Победители конкурса «Евровидение-2021», рок-группа Maneskin, отказалась от посещения России в рамках мирового турне в связи с ситуацией на Украине. Об этом 21 марта музыканты сообщили на своей странице в социальной сети Instagram (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Солист рок-группы Maneskin Цитата из видео «Måneskin — Zitti E Buoni — Italy 🇮🇹 — Grand Final — Eurovision 2021» пользователя Eurovision Song Contest. youtube.com

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Исполнители пояснили, что сопереживают украинскому народу и выражают ему свою солидарность. Музыканты отменили выступления в России в связи с решениями, которые были приняты «власть имущими», в результате которых страдают невинные мирные жители.

Европейский вещательный союз 25 февраля принял решение о недопуске российских участников к международному конкурсу «Евросидение-2022», который состоится в этом году в Турине.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что по словам продюсера Иосифа Пригожина, конкурс «Евровидение» не имеет положительного содержания, поэтому он не нужен России.

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