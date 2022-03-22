Рим, , 02:00 — REGNUM Правительство Италии должно немедленно вмешаться в сложившуюся тяжелейшую ситуацию в экономике, которая характеризуется высокими ценами на энергоносителями, санкционными ограничениями и ростом стоимости ряда основных товаров, сказано в заявлении бизнес-ассоциации Confindustria Nord, опубликованном 21 марта.

Газ Дарья Антонова © ИА REGNUM

Необходимы бюджетные вливания для компенсации роста расходов на энергоносители, отметили бизнесмены.

Если необходимые меры (в том числе налоговые) не будут приняты, экономической системе страны угрожает полный паралич, убеждены предприниматели. Сейчас именно Италия платит самую высокую экономическую цену за происходящее, отметили они.

За последние 12 месяцев стоимость газа для потребителей Италии выросла вдвое, стоимость электричества — втрое, цена на бензин — в полтора раза, до 2,40 евро за литр. Руководители тысяч компаний из разных сфер экономики отмечают, что такая ситуация ставит их на грань рентабельности. Фиксируется рост цен на 10−20 и более процентов на все основные продукты питания.