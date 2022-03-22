Скопье, 22 марта, 2022, 04:07 — ИА Регнум. Радио Свободная Европа (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом) 21 марта опубликовало материал, согласно которому македонские пенсионеры недовольны увеличением пенсий на 16 евро на фоне инфляции, вызванной украинским конфликтом. Такую индексацию назвали недостаточной для снижения влияния роста цен на расходы пожилых людей.

Иван Шилов ИА REGNUM Пенсия

Увеличение пенсии на 16 евро было санкционировано правительством в качестве временной меры на март, апрель и май.

Один из респондентов Радио Свободная Европа рассказал, что из его пенсии, составляющей 178 евро, треть уходит на коммунальные счета и столько же на лекарства, и на продукты приходится лишь 65 евро.

Напомним, в стране с 17 марта 2022 года отменен налог на добавочную стоимость на основные продукты питания. Министр труда и социальной политики Северной Македонии Йована Теренчевска заявила, что целью правительства является помощь наиболее уязвимым категориям населения, и оно работает над ее достижением теперь, как и в начале кризиса, вызванного пандемией.