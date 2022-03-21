Тунис, 22 марта, 2022, 01:54 — ИА Регнум. Не менее 95 человек получили различные травмы в результате столкновения двух поездов к югу от столицы Туниса, сообщает пресс-служба тунисского управления по гражданской обороне.

Флаг Туниса

Сообщается, что столкновение произошло неподалеку от станции Барселона почти в центре страны. В результате столкновения 95 человек получили травмы различной степени тяжести. При этом ведомство утверждает, что погибших в результате железнодорожной аварии не было. Отмечается, что пассажиры находились только в одном из поездов. Других подробностей произошедшего пока не приводится.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 февраля поезд столкнулся с грузовым автомобилем в Приморском крае. В результате аварии пострадавших не было.