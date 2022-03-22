Тирана, 22 марта, 2022, 03:06 — ИА Регнум. Албанское оппозиционное СМИ Lapsi 21 марта опубликовало сообщение о том, что министерство сельского хозяйства скрыло смерть миллиона птиц в городе Дуррес от птичьего гриппа. В течение недели ежедневно в городе умирали сотни тысяч птиц, в правительстве же сообщили лишь об одном случае заражения и призвали не поддаваться панике.

Ylrrw.cn Птичий грипп

16 марта в министерстве опровергли заявления орнитологов о том, что в стране быстро распространяется эпидемия птичьего гриппа и заявили, что в стране нет ни одного такого случая.

Лишь 20 марта албанское руководство признало, что в стране имеется один случай заражения птичьим гриппом H5N8. Ферма, где был выявлен случай, была помещена на карантин.