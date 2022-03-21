Киев, 22 марта, 2022, 01:30 — ИА Регнум. Треть государств, входящих в НАТО, не видят Украину в составе Североатлантического альянса, заявил украинский президент Владимир Зеленский в интервью Чешскому телевидению.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Зеленский

По его словам, стремление Киева на вхождение в военный блок закреплено в украинской конституции, однако треть стран НАТО открыто выступают против вступления Украины. При этом Зеленский считает, что эти страны якобы боятся России. Тем не менее он подтвердил, что будет искать пути по вхождению в альянс.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Румыния отказалась от поставок вооружений Киеву из-за опасности начала прямого конфликта между НАТО и Россией. В связи с этим Бухарест решил ограничиться лишь поставками гуманитарной помощи для украинских мирных жителей.