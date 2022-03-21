Скопье, 22 марта, 2022, 01:56 — ИА Регнум. В аэропорту Скопье 21 марта состоялась авария с участием двух мотоциклов, в результате которой получили ранения трое человек.

Hristina Dojcinova Международный аэропорт Скопье

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni, в 13:30 по местному времени на перекрестке улиц Сербия и Третья македонская бригада столкнулись два мотоцикла.

Пострадавших перевезли в госпиталь имени Наума Охридского и клинический комплекс для предоставления медицинской помощи.