Рим, , 01:28 — REGNUM События на Украине и связанные с ними экономические решения снизят ВВП Италии как минимум на 0,7%, а скорее всего — значительно больше, заявил 21 марта глава национальной службы статистики Джанкарло Бланджардо.

Италия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

До начала событий на Украине статистики предполагали, что уже в апреле 2022 года ВВП Италии может достичь допандемийного уровня, теперь очевидно, что этого не произойдет, отметил он.

Особенно сильно ухудшается положение менее обеспеченных итальянцев, и «нет ничего, что давало бы надежду на улучшение ситуации», добавил Бланджардо.

За последние 12 месяцев стоимость газа для потребителей Италии выросла вдвое, стоимость электричества — втрое, цена на бензин — в полтора раза, до 2,40 евро за литр. Руководители тысяч компаний из разных сфер экономики отмечают, что такая ситуация ставит их на грань рентабельности. Фиксируетчя рост цен на 10−20 и более процентов на все основные продукты питания.