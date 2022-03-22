Москва, , 09:45 — REGNUM Российский рэп-исполнитель Mayot (Артём Никитин) опубликовал отрывок новой песни. Соответствующая публикация появилась в Telegram-канале музыканта 21 марта.

Mayot Скриншот YouTube

В настоящее время неизвестно, какое название получит будущая композиция, однако её выход должен состояться в течение 2022 года. Также не исключено, что трек войдёт в предстоящий альбом артиста.

Напомним, что в 2022 году должна состояться премьера нового сольного альбома Mayot. Вместе с этим рэпер планирует представить совместный релиз с OG Buda (Григорий Ляхов).

Читайте ранее в этом сюжете: Рэпер Machine Gun Kelly был обвинен в домогательстве к несовершеннолетним