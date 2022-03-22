Душанбе, , 01:23 — REGNUM В Таджикистане в пункты постоянной дислокации вернулись подразделения 201-й российской военной базы, задействованные в тактических учениях на полигоне Харб-Майдон на юге республики. Об этом 21 марта сообщает пресс-служба Центрального военного округа (ЦВО) на сайте Минобороны РФ.

201-я российская военная база в Таджикистане Mil.ru

пресс-служба ЦВО «Подразделения совершили марш комбинированным способом по различным маршрутам. В переброске войск и военной техники были задействованы вертолёты авиационной группы военной базы, которые обеспечили сопровождение и прикрытие колонн».

Манёвры на полигоне Харб-Майдон с участием подразделений дислоцированной в Таджикистане 201-я военной базы ЦВО проходили с 14 по 18 марта. В них принимали участие более одной тысячи российских военнослужащих, было задействовано порядка 300 единиц вооружения, военной и специальной техники, а также вертолёты армейской авиации ЦВО.

Как сообщало ИА REGNUM, в военных учениях на территории Таджикистана впервые были задействованы современные танки Т-72Б3М, ранее поступившие на вооружение российской военной базы.

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