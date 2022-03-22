Скопье, , 04:06 — REGNUM Заместитель премьер-министра Северной Македонии по европейским делам Фатмир Бютючи 21 марта с сожалением признал, что экономика его страны на 100% зависит от поставок российского газа.

Газ Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni, в ближайшие 15 лет в стране намерены добиться обеспечения поставок сжиженного газа через греческий порт Александропулос.

По словам политика, ранее некоторые политические силы считали диверсификацию поставок газа излишней. Речь идет о ВМРО-ДПМНЕ (Внутренняя македонская революционная организация — Демократическая партия за македонское национальное единство) — македонской политической партии, осторожно ведущей линию на сотрудничество с Россией при сохранении ориентации на вступление в Евросоюз. В 2014 году благодаря тому, что эта партия была у власти, Северная Македония не ввела санкций против России.

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