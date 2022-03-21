Рим, 22 марта, 2022, 01:19 — ИА Регнум. Россия в период первой волны коронавируса оказала Италии «совершенно прозрачную» помощь, все инсинуации на этот счет не имеют под собой никаких оснований, заявил 21 марта экс-премьер страны Джузеппе Конте.

Минобороны России Военные специалисты Минобороны России прибыли на аэродром Орио-аль-Серио в городе Бергамо

Так он прокомментировал публикацию издания Libero, по мнению авторов которой помощь Москвы не была безвозмездной и имела политический подтекст.

Весной 2020 года на фоне огромного числа зараженных коронавирусом в Италии и похищения рядом западных стран медицинских масок, предназначавшихся для отправки в Италии, Россия первым из зарубежных государств оказала Италии поддержку, российские медики и специалисты прибыли в Бергамо и Рим.

Обозреватели итальянской газеты La Stampa тогда же заподозрили, что эта помощь оказывается Москвой со скрытыми и неприглядными мотивами вплоть до разведдеятельности.