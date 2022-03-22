Москва, , 01:19 — REGNUM Сомнение в словах пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки о, якобы, самостоятельном решении западных компаний уйти из России, выразила официальный представитель МИД Мария Захарова 21 марта в своём телеграм-канале.

Мария Захарова Дарья Антонова © ИА REGNUM

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Псаки заявила, что западные компании, и в частности, американские, должны сами решать, надо ли им уходить с российского рынка. Как утверждает Псаки, Белый дом ни одну фирму не просил о приостановке деятельности в России.

«Как и «Северный поток — 2» — трубопровод сам решил не пропускать через себя газ», — ответила на слова Псаки Захарова.

Напомним, страны Евросоюза, Великобритания, США и ряд других стран мира ввели экономические санкции в отношении России в связи со спецоперацией на Украине. Из-за этого часть крупных западных компаний были вынуждены временно или совсем прекратить свою деятельность на территории России. В ряде случаев причиной такого решения стало нарушение логистических связей.

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