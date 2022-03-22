Скопье, 22 марта 2022, 03:06 — REGNUM В статистическом агентстве Северной Македонии 21 марта сообщили о том, что в 2021 году численность трудоспособного населения страны составила 943 004 человека, из которых безработными считались 147 917 человек.

Владимир Соколов. Безработица. 1986
Владимир Соколов. Безработица. 1986

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni, доля безработных в общей численности населения составила 15,7%, доля работающих — 47,2%.

При этом в первый год пандемии уровень безработицы был выше и составлял 16,4% общей численности населения.

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