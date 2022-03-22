Скопье, 22 марта, 2022, 03:06 — ИА Регнум. В статистическом агентстве Северной Македонии 21 марта сообщили о том, что в 2021 году численность трудоспособного населения страны составила 943 004 человека, из которых безработными считались 147 917 человек.

Владимир Соколов. Безработица. 1986

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni, доля безработных в общей численности населения составила 15,7%, доля работающих — 47,2%.

При этом в первый год пандемии уровень безработицы был выше и составлял 16,4% общей численности населения.