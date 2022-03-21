София, 22 марта, 2022, 01:55 — ИА Регнум. Премьер-министр Болгарии Кирил Петков 21 марта высказался в поддержку евроинтеграции Северной Македонии и Албании в интервью для греческого издания Kathimerini, однако заявил о необходимости решения некоторых двусторонних вопросов до начала переговоров о вступлении.

Mi.government.bg Премьер-министр Болгарии Кирил Петков

В числе таких вопросов Петков назвал предоставление конституционных гарантий болгарскому меньшинству в Северной Македонии.

Петков также выразил надежду на то, что выработанный им план переговоров с Северной Македонией позволит быстро достичь желаемых результатов. Болгария уже два года блокирует переговоры о вступлении Северной Македонии и Албании в Евросоюз.