Скопье, , 01:33 — REGNUM Президент Северной Македонии Стево Пендаровски 21 марта выступил с посланием к нации по случаю международного дня лиц с синдромом Дауна, котором призвал сограждан отбросить стереотипы и сфокусироваться на создании возможностей для жизни и развития лиц с этим заболеванием.

Ребёнок c синдромом Дауна Erin Ryan

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni, политик отметил, что день лиц с синдромом Дауна празднуется именно в 21-й день третьего месяца в качестве символа того, что у таких людей имеются три копии 21-й хромосомы.

Пендаровски заявил о необходимости усиления всеобъемлющих служб, создающих возможности для полноценного развития и защиты от дискриминации лиц с этим синдромом. Условием этого Пендаровски назвал координацию работы институтов здравоохранения, центральных властей, образовательных учреждений, социальных центров и гражданского общества.

Глава государства высказался в поддержку родителей и семей людей с синдромом Дауна и поблагодарил всех, кто им помогает.

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