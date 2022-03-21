Купертино, США, 22 марта, 2022, 00:55 — ИА Регнум. Сбои в работе сервисов Apple, зафиксированные ранее многочисленными пользователями, в настоящее время устранены компанией. Об этом 21 марта сообщает пресс-служба Apple.

(сс) Fernando Coelho Apple

По её данным, все интернет-сервисы компании в настоящее время работают в штатном режиме.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, интернет-пользователи из разных стран, в том числе из России, заявляли о сбоях в работе сервисов компании Apple. Из информации сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов, следовало, что больше всего жалоб поступало на работу Apple Music.