Рим, 22 марта, 2022, 00:52 — ИА Регнум. К утру 21 марта число прибывших в Италию с конца февраля 2022 года граждан Украины достигло 59,5 тысяч, сообщили в МВД страны.

Иван Шилов ИА REGNUM Италия

Около 90% приехавших — женщины и несовершеннолетние.

Как сообщалось ранее, правительство Италии приняло решение «помочь Украине» отправкой 110 млн евро и военной техники, а также принять на своей территории ее граждан. Часть приехавших направляются к родственникам и знакомым, вопросами приема остальных занимаются национальные и местные власти, а также общественные организации.