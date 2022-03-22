Абуджа, , 00:49 — REGNUM Не менее 25 мирных жителей погибли в результате нападения боевиков в штате Кадуна на северо-западе Нигерии, сообщает пресс-служба регионального управления нигерийского МВД.

Полиция Нигерии

Сообщается, что вооруженные люди напали на населенный пункт Агбан-Кагоро в районе Каура. Бандиты при нападении сожгли 70 жилых домов и убили не менее 25 мирных жителей. Отмечается, что атака боевиков вызвала массовые протесты в районе. В связи с этим властям пришлось ввести на 24 часа комендантский час для наведения порядка. Других подробностей о произошедшем не приводится.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 марта на юге Нигерии произошел взрыв на участке нефтепровода, принадлежащем компании Eni. Уточнялось, что это был второй взрыв на объекте компании за один месяц.