Дублин, , 00:45 — REGNUM Участие в создании Сил быстрого реагирования Евросоюза может принять с большой долей вероятности Ирландия. Об этом заявил 21 марта глава ирландского МИД Саймон Коувени.

НАТО Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Глава МИД Ирландии уточнил, что существует высокая доля вероятности того, что его страна примет участие в создании Сил быстрого реагирования. При этом Ирландия не является членом НАТО и начиная с 1930-х годов придерживается политики военного нейтралитета. Однако с началом российской спецоперации на Украине премьер-министр Ираландии Лео Варадкар заявил о вынужденном пересмотре Дублином вопроса о нейтральности в связи с ситуацией вокруг Украины. При этом Варадкар пояснил, что речь идёт не о возможном членстве в НАТО.

Оборонная концепция ЕС под названием «Стратегический компас ЕС» была одобрена Советом ЕС 21 марта. Программа включает решение о создании Сил быстрого реагирования ЕС, общей численностью 5 тыс. человек. Эта структура, как указано в документе, будет «дополнять НАТО» в сфере безопасности и обороны ЕС. Окончательное утверждение документа намечено на 24−25 марта, на саммите глав стран и правительств ЕС в Брюсселе.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Европе решили создать Силы быстрого реагирования.

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