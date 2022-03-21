Дублин, 22 марта, 2022, 00:45 — ИА Регнум. Участие в создании Сил быстрого реагирования Евросоюза может принять с большой долей вероятности Ирландия. Об этом заявил 21 марта глава ирландского МИД Саймон Коувени.

Александр Горбаруков ИА REGNUM НАТО

Глава МИД Ирландии уточнил, что существует высокая доля вероятности того, что его страна примет участие в создании Сил быстрого реагирования. При этом Ирландия не является членом НАТО и начиная с 1930-х годов придерживается политики военного нейтралитета. Однако с началом российской спецоперации на Украине премьер-министр Ираландии Лео Варадкар заявил о вынужденном пересмотре Дублином вопроса о нейтральности в связи с ситуацией вокруг Украины. При этом Варадкар пояснил, что речь идёт не о возможном членстве в НАТО.

Оборонная концепция ЕС под названием «Стратегический компас ЕС» была одобрена Советом ЕС 21 марта. Программа включает решение о создании Сил быстрого реагирования ЕС общей численностью 5 тыс. человек. Эта структура, как указано в документе, будет «дополнять НАТО» в сфере безопасности и обороны ЕС. Окончательное утверждение документа намечено на 24−25 марта на саммите глав стран и правительств ЕС в Брюсселе.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Европе решили создать Силы быстрого реагирования.